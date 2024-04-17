الخليفي عن إقصاء برشلونة: كنا محاربين ولدينا أفضل مدرب بالعالم

أشاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالمدرب لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي، بعد التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-1 مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية.

صرح الخليفي عبر قناة "كانال بلس" "لقد قاتل الجميع الليلة، كنا محاربين، لقد أراد الجميع التأهل لقبل النهائي، لدينا مدرب عظيم، إنه الأفضل في العالم".

وأضاف رئيس النادي الباريسي عبر "RMC سبورت" "إنه إنجاز رائع، نحن ناد عظيم، وكنا ننتظر هذه اللحظة، وقدمنا أداء هائلا في ملعب برشلونة، ورغم الانتقادات العنيفة التي تعرضنا لها، إلا أنني كنت واثقا للغاية وأننا مستعدون لهذه اللحظة".

وأشار ناصر "لقد تحدثت مع إنريكي قبل المباراة، وأخبرته بأنني أريد التأهل، أثق به كثيرا، وأشكر جماهيرنا أيضا لأننا شعرنا أننا نلعب في ملعبنا".

وأتم تصريحاته "التأهل لنصف النهائي في دوري الأبطال أمر صعب جدا، وعلينا الاستعداد بجدية، والمدير الفني يعرف بشكل جيد قدرات منافسه القادم بوروسيا دورتموند".

ولعب باريس سان جيرمان ضد دورتموند مرتين في دور المجموعات، حيث حقق الفوز في فرنسا 2-0، وتعادل في ألمانيا 1-1.