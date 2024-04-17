عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العفو الدولية تكشف تواطؤ أمريكا وبريطانيا للتعتيم على التعذيب بمعسكرات الاعتقال السورية

صدى البلد

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يدين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتواطؤ في احتجاز آلاف الأفراد، بمن فيهم مواطنون بريطانيون، في معسكرات ومنشآت تقع في شمال شرق سوريا.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعاني هذه المرافق من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وتفشي الأمراض والموت.

ويسلط التقرير الضوء على الظروف الصعبة داخل نظام الاحتجاز، الذي يضم ما لا يقل عن 27 منشأة غير معروفة، بالإضافة إلى معسكرات سيئة السمعة مثل الهول وروج.

وتقدر منظمة العفو الدولية أن هناك ما يقرب من 56 ألف معتقل، من بينهم 30 ألف طفل و14500 امرأة، ومن بينهم أكثر من 20 مواطنًا بريطانيًا، بما في ذلك شاميما بيجوم، التي غادرت منزلها في لندن للانضمام إلى أراضي داعش.

أحد أكثر ما كشف عنه التقرير إثارة للصدمة هو التفشي الشديد لمرض السل في منشأة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم بانوراما، التي تلقت أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني من التمويل من حكومة المملكة المتحدة.

وتؤكد منظمة العفو الدولية أن المعتقلين في هذه المنشأة يُحرمون من الغذاء والرعاية الطبية الكافية، مما يؤدي إلى وفاة شخص أو شخصين أسبوعيًا.

وانتقد ساشا ديشموخ، الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، تقاعس الحكومة، ووصفه بأنه تواطؤ في الاعتقال غير القانوني لمواطنين بريطانيين. وحث حكومة المملكة المتحدة على تسهيل عودة مواطنيها وضمان عملية عادلة لتحديد أولئك الذين يجب إطلاق سراحهم.

ويحتوي التقرير أيضًا على روايات مروعة عن التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعتقلون. وروى أحد الأشخاص، يُدعى يوسف، أنه تعرض للضرب الوحشي والصعق بالكهرباء على يد الحراس. ووصف معتقل آخر الجنود الأمريكيين وهم يشاهدون بقع الدم على جدران المنشأة أثناء زيارتهم.

ودعت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدورها في إنشاء واستدامة نظام الاعتقال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للانتهاكات. ومع ذلك، نفت السلطات المتمتعة بالحكم الذاتي في المنطقة وقوع أي انتهاكات منهجية وانتقدت المجتمع الدولي لإهماله التزاماته.

وفي ردها على التقرير، أكدت حكومة المملكة المتحدة التزامها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها بشأن تفشي مرض السل.

وبالمثل، حثت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا على احترام حقوق الإنسان وشددت على ضرورة إعادة المعتقلين إلى وطنهم ومحاكمة المعتقلين من خلال إجراءات قضائية مناسبة.

وبينما يتصارع المجتمع الدولي مع ما تم الكشف عنه في تقرير منظمة العفو الدولية، تظل هناك أسئلة حول المساءلة والمسؤولية عن معالجة الأزمة الإنسانية التي تتكشف في معسكرات الاعتقال السورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة القمة| لجنة الحكام ترد على شكوك هدف الزمالك الثاني.. ومفاجأة بشأن المسئول عن إخفاء الكرات

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

الرئيس : إجبار المدنيين الفلسطينيين على النزوح أمام صمت المجتمع الدولي

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

صدمة جديدة لجمهور الأهلي بخروج هذا اللاعب من قائمة الأهلي بالكونغو| من هو؟

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

3700 جنيه| قفزة جنونية في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله .. هل يعاقب النائم عنها ؟

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة

بنك الطعام المصري يعلن عن تنفيذ برنامج "فيتامين د"للوقاية من هشاشة العظام

السعودية .. حدث مهم في المدينة المنورة يخص رحلة العمرة

لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران

نص كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع العاهل البحريني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج لافت.. ياسمين الخطيب تبهر متابعيها | شاهد

لو بتعمل دايت.. فوائد مذهلة للرجيم

إطلالة لافتة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا| شاهد

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ