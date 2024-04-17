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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الذكرى السادسة لتأسيس "لم الشمل".. ماذا قدم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية لتوعية الأسرة؟

مركز الأزهر للفتوى
مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية

يحتفي مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمرور ست سنوات على تأسيس إدارة "لم الشمل والتوعية الأسرية"، المعنية بالتدخل لإنهاء الخلافات الزوجية والأسرية تحت شعار قول الله سبحانه: {إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35]، والتي بدأت عملها في: 16 / 04 / 2018م بمقرها الرئيسي بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ماذا قدم مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في توعية الأسرة؟

ويعد تأسيس وحدة "لم الشمل" خطوة غير مسبوقة في مجال حل النزاعات الأسرية، والفصل فيها بالطرق الودّية مع ضمان حقوق أطراف النزاع؛ وقد أطلقت لمواجهة مشكلة الطلاق بصفة خاصة ومشكلات الأسرة بصفة عامّة؛ والتي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقي، سلك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في هذه الخطوة مسلك العمل الميداني؛ حيث لم يقتصر دوره على تقديم الفتوى الشرعية عبر كافة الوسائل المتاحة؛ بل اضطلع بدور اجتماعي توعوي شامل؛ إيمانًا منه بأهمية استقرار الأسرة التي تمثل ركن المجتمع وحجر الزاوية فيه، وانعكاس ذلك على استقرار الوطن.

وقد حققت إدارة لم الشمل والتوعية الأسرية منذ انطلاقها نجاحات واضحة، في مجال حل النزاعات الأسرية، ورأب صدع عشرات الآلاف من الأسر التي قُدِّر لها الانفصال، وكذلك الأسر التي كانت في طريقها للطلاق، أو كانت منظورة أمام دوائر القضاء المختلفة، وقد نجحت الوحدة منذ تأسيسها وحتى الآن في التدخل فيما يقرب من 150,000 ألف نزاع أسري.

في الذكرى السادسة لها.. الأزهر ينشر أماكن ومقرات عمل وحدة لم الشمل

أسامة الحديدي: وحدة لم الشمل لها دور فعال في استقرار المجتمع

وقد وجّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالتيسير على جمهور المستفيدين من خدمات الأزهر الشريف، وتفاديًا لتكبدهم مشقّة السفر للمقر الرئيسي لوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر بالقاهرة، افتتحت مقرات عمل لـ لم الشمل في جميع المحافظات المصرية.

وحتى تكتمل منظومة العمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لمواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق؛ انبثق عن وحدة لم الشمل برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية،

والبرنامج التأهيلي للمقبلين على الزواج، تحت شعار: "أسرة مستقرة = تساوي مجتمع آمن"، اللذان يعملان على توعية الشباب وتحصينهم ضد المشكلات الأسرية وتدريبهم على تجاوزها، سواء المقبلين على الزواج أو المتزوجين بالفعل في كافة المحافظات وترسيخ المفاهيم التي تدعم الحفاظ على الأسرة وتعمل على استقرارها لتحقيق مزيد من الأمن والسلم المجتمعي بما يدعم بناء الإنسان وتحقيق العمران.

هذا وتتلقى وحدة لم الشمل يوميًا المئات من طلبات التدخل في الخلافات الأسرية عبر وسائل التواصل مع المركز، سواء عن طريق الاتصال المباشر على الخط الساخن: 19906، أم عن طريق التطبيق الذكي للمركز، أم عبر صفحات المركز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أم عن طريق التسجيل الإلكتروني على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتتنوع طلبات التدخل الواردة للوحدة بين المشاكل الأسرية والعائلية سواء بين المتزوجين أم بين الآباء والأبناء والإخوة، وما إلى ذلك من الخلافات.

وبعد أن يتم تجميع هذه الطلبات بمقر الوحدة الرئيسي يتم توزيعها على مقرات المحافظات التي وردت منها هذه الطلبات، ويقوم أعضاء الوحدة بعد ذلك بالتواصل مع الأطراف المتنازعة وتحديد موعد لهم لمناقشة أسباب النزاع، والعمل على حلها بكل الطرق التي من الممكن أن تكون سبيلًا من سبل الحل.

الأزهر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية توعية الأسرة وحدة لم الشمل المشاكل الأسرية والعائلية

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