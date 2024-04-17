صدمة| طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة فتوح وموقف زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن إن الفحوصات التي خضع لها أحمد فتوح الظهير الأيسر، كشفت حجم إصابته.

وأكد طبيب الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الفحوصات أثبتت إصابة فتوح بشد في الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، ويتم تجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وفيما يخض أحمد مصطفى "زيزو"، أكد طبيب الزمالك أن اللاعب سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي غدا الخميس، للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد زوال التورم من قدمه بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء القمة أمام الأهلي.

ويدخل لاعبو الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، مباراة دريمز الغاني بمعنويات مرتفعة، بعد تحقيق الفوز أمس الإثنين بنتيجة 2-1 في لقاء القمة ضد ضيفه الأهلي، في المواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.