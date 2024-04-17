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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| هيئة الموانئ الكيني يفوز على جارد الكونغولي

صدى البلد

تغلب الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي هيئة الموانئ الكيني على نظيره جارد الكونغولي بنتيجة 3 - 0، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا  للكرة الطائرة التي ينظمها النادي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونجح الموانئ الكيني في فرض سيطرة كاملة على المباراة طوال أشواطها الثلاثة، وقدم أداءً متميزًا في ظل الدفاع القوي على الشبكة والضربات الساحقة.

‏‎تقدم هيئة الموانئ الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25 - 16، واستمر تفوقه في الشوط الثاني لينهيه لصالحه بنتيجة 25 - 15، قبل أن يحسم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة 27 - 25.

وعقب المباراة أكد المدير الفني لهيئة الموانئ الكيني جيمس أونتريه أن فريقه نجح في التحكم في سير المباراة منذ الشوط الأول، واعتمد على اللعب السريع والإعداد الجيد والضرب القوي، مشيرًا إلى أن الفريق يخوض المباريات بكامل التركيز من أجل التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بالبطولة.

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