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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تتوجه إلى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبي

صدى البلد

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الادارة مساء اليوم مطار القاهرة متوجهة إلى الكونغو؛ استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

كان الفريق قد أدى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو. 

وعقد المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وذلك للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

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