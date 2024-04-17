العين الإماراتي يقسو على الهلال السعودي برباعية في نصف نهائي أبطال آسيا

حقق العين الإماراتي فوزا كبيرا على حساب الهلال السعودي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي 3 أهداف، وكاكو في الدقائق 6 و26 و38 و56، وسجل هدفي الهلال كل من مالكوم دي أوليفيرا وسالم الدوسري في الدقيقتين 49 و78.

وينتظر الفريقين لقاء الإياب في الرياض الأسبوع المقبل لتحديد المتأهل رسميا لنهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن العين الإماراتي والهلال السعودي، التشكيل الرسمي لمواجهتهما مساء اليوم، على ستاد هزاع بن زايد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الفريقان يسعيان- قبل انطلاق المباراة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الحصول على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، عندما يلتقيان في الإياب يوم 23 أبريل الجاري.

يذكر أن مباراة الذهاب كانت مقررة مساء أمس، وتم تأجيلها إلى اليوم، بسبب ظروف الطقس التي عاشتها الإمارات خلال الساعات الماضية.

وغاب عن تشكيل العين، مهاجمه التوجولي لابا كودجو، دون إبداء أسباب رغم جاهزية اللاعب ومشاركاته في مباريات الفريق المحلية الأخيرة.

وجاء تشكيل العين كالتالي:

خالد عيسى - بندر الأحبابي- خالد الهاشمي - كوامي- ايريك - يحيى نبيل- محمد عباس- بارك- كاكو- سفيان رحيمي- ماتياس

وفي المقابل، جاء تشكيل الهلال كما يلي:

العويس، سعودي، كوليبالي، آل بليهي، الشهراني، نيفيز، سافيتش، سالم، ميشيل، مالكوم والحمدان.

