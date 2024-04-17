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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| مولودية بوسالم التونسي يفوز على إنجز الإيفواري

صدى البلد

تغلب فريق مولودية بوسالم التونسي على نظيره فريق إنجز الإيفواري بنتيجة 3-0، في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، التي ينظمها الأهلي في الفترة من 12 إلى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهد اللقاء تفوقًا كاملًا من جانب مولودية بوسالم حامل اللقب، ليحقق الفوز على منافسه في ظل الإرسال المتقن وحائط الصد والضربات الساحقة. 

وتفوق مولودية بوسالم في الشوط الأول بنتيجة 25-17، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-17، قبل أن يحسم الفريق التونسي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-14.

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