عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024: تجنب الخطر

برج الميزان
برج الميزان

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024  وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

txt

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : فرص وتحديات

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 18 أبريل 2024

تأكد من قضاء بعض الوقت مع الحبيب وتأكد أيضًا من أقصى درجات الخبرة المهنية، أنت جيد مالياً ولكن قد تظهر مشاكل صحية بسيطة اليوم.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا 

تجنب المناقشات غير السارة في مكان العمل وكن دائمًا ودودًا مع زملاء العمل، تحدث في الاجتماعات فقط عندما يُطلب منك ذلك، يمكن لأولئك الذين يحرصون على ترك الوظيفة اختيار الجزء الثاني من اليوم لترك الورقة. 

برج الميزان اليوم عاطفيا 

سيوافق الشخص الذي يعجبك على موعد وهذا أيضًا هو الوقت المناسب للتعبير عن مشاعره، ستكون بعض إناث الميزان التي تحضر إحدى المناسبات أيضًا مركز جذب، قد يلتقي مولود برج الميزان المتزوج بشخص سابق، لكن تجنب الدخول في علاقة لأن حياتك العائلية ستتعرض للخطر.

برج الميزان اليوم صحيا 

 قد يعاني بعض كبار السن من آلام في المفاصل وقد يتفاقم هذا الأمر خلال يوم أو يومين، أولئك الذين لديهم مشاكل تتعلق بالقلب سوف يحتاجون إلى رعاية طبية، لا تشارك في الأنشطة تحت الماء، خاصة عندما تكون لديك مشاكل في التنفس. 

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال اليوم. تعد العقارات وأعمال المضاربة والأسهم خيارات جيدة للاستثمار فيها اليوم

برج الميزان برج الميزان اليوم برج الميزان اليوم عاطفيا برج الميزان حظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم برج الميزان وحظك اليوم الخميس برج الميزان اليوم صحيا توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

نهاية الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

ركلات الترجيح تحسم معركة مانشستر سيتي وريال مدريد

موضوعات متعلقة

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : نفقات غير متوقعة

برج الحمل .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : نجاح كبير

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: قرارات واضحة

برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024.. تغييرات كبيرة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: نتائج مثمرة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024: تحفيز فريقك

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 : فرص وتحديات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

ترشيحاتنا

قبل الكلاسيكو| ضربة جديدة لريال مدريد

احنا ريال مدريد| تعليق مثير من ناتشو بعد الإطاحة بمانشستر سيتي

بيان عاجل من اتحاد جدة على تأجيل لقاء الهلال والأهلي في دوري روشن

بورتو يضرب موعدا مع سبورتنج لشبونة في نهائي كأس البرتغال

دوري أبطال إفريقيا| بيبو يعقد جلسة مع رئيس بعثة الأهلي فور الوصول

رسميا| أرسنال خارج بطولة كأس العالم للأندية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 126 ألف ريال.. أسعار جيب رانجلر في السوق السعودية

استمرت 6 أشهر.. لماذا فشلت الجمهورية العربية المتحدة بين مصر والعراق وسوريا؟

لعنة الفراعنة تثير الجدل.. لماذا منعت متاحف العالم عرض المومياوات المصرية؟

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ