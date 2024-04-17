نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة

قال نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة روبرت وود، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية الطواقم الإغاثية في غزة.

وأوضح نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة يساورها القلق بسبب انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أمام مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، إن منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة تتعرض لهجوم مُشين من إسرائيل.

وأضاف عطاف أنه يجب وقف القصف العشوائي الذي خلف موت أرواح بريئة ووقف تهجير السكان الذي يرقى إلى جريمة أخرى.

وأوضح عطاف أنه ينبغي السماح بإغاثة أهل فلسطين في غزة من دون قيد أو شرط.

ودعا مجلس الأمن إلى إدراك حقيقة لا يمكن اللف والدوران حولها وهي أنه لا أمن مستدام يبنى على الإقصاء والاحتلال دون حل دائم للقضية الفلسطينية وفق مراجع الشرعية الدولية.