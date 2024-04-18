ما هي الصادرات الرقمية وكيف يمكن تعظيم الاستفادة منها؟ استشاري تكنولوجيا معلومات يُجيب

أكد روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن الصادرات الرقمية تتعلق بكل شيء تكنولوجي يتم تصديره للخارج مثل خدمات الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وقال روماني رزق الله في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" القيادة السياسية تتهم بزيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كبير ".

وأضاف روماني رزق الله :" مستقبل مصر في الرقمنة والخدمات التكنولوجية الرقمية ".

وتابع :" نحتاج إلى تصدير الطاقة البشرية للخارج للعمل في المجال التكنولوجي الرقمي وذلك يوفر العملة الصعبة بشكل كبير ".

واكمل استشاري تكنولوجيا المعلومات:" يمكننا الاستثمار في الطاقة البشرية العاملة في البرمجة والمجال التكنولوجي وتصديرهم للعمل في الخارج من اجل توفير العملة الصعبة وزيادة إيرادات الصاردات ".