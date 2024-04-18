مسابقة مصر للطهي في دورتها الرابعة ضمن معرض كافكس للضيافة 2024.. اليوم

بمشاركة 120 عارضًا

أعلن عمرو عبد اللطيف رئيس اللجنة المنظمة لمعرض كافكس2024، مشاركة نحو 120عارض وأكثر من 30 فرنشايز مانح للعلامات التجارية بالدورة الجديدة هذا العام والتي تنطلق اليوم الخميس بمركز مصر للمعارض الدولية القاهرة الجديدة في الفترة من 18 الي 20 ابريل الجاري.

ويضم معرض كافكس2024 جميع المتخصصين في صناعة الضيافة والفندقة من العارضين والخبراء في مجالات تجهيزات المطابخ والفنادق والكافيهات والاغذية والمشروبات الي جانب برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وحلول الدفع الإلكتروني والرقمنة وأدوات المائدة والطباعة والتغليف والاستشارات.

وقال عبد اللطيف: يعد معرض كافكس المنصة المتكاملة والاولى في مصر والشرق الأوسط وفي افريقيا لكافة مستلزمات الكافيهات والمطاعم وملتقى يجمع الخبراء والمهتمين بقطاع الضيافة مع الشركات الصناعية واصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية ومقدي الخدمات والعلامات التجارية الكبرى، كما يتفرد بعرض نماذج الغرف الفندقية المتكاملة ومستلزمات الفنادق والشقق الفندقية وتوفيرها للعملاء بالأسلوب الذي يتوافق مع اساليب شراء وتعاقدات شركات الإدارة والمالكة من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن المعرض هذا العام يضم لأول مرة ضمن فعالياته الدورة الأولى لمعرض إيجي ماب إكسبو للامتياز التجاري " الفرنشايز " حيث يتيح نحو اكثر من 30 علامة تجارية في مجال تجزئة الاغذية والمشروبات للمستثمرين في مصر والبلاد العربية.

واضاف عبد اللطيف: كما يتضمن المعرض مسابقة مصر للطهى في دورتها الرابعة والتي تقام بالتعاون مع الأكاديمية العربية للطهاة ويشارك فيها 150 من الطهاة من مصر والوطن العربي إلى جانب مسابقات لفنون القهوة "بارسيتا ولاتيه ارت مصر" بالتعاون مع منظمة القهوة العالمية والمدرجة على الأجندة الدولية والمؤهلة لكاس العالم للقهوة2025، وحلقات نقاشيه للخبراء والمتخصصين في مختلف قطاعات الضيافة لعرض احدث التوجهات العالمية ونقل الخبرات والمعرفة.