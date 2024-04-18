مستشارة وزيرة الثقافة: مصر لديها بصمة تراثية تختلف عن الآخرين.. فيديو

قالت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، إن التراث غير المادي تعني به منظمة اليونسكو، موضحة أن التراث المادي مثل الأهرامات والكرنك.

وأضافت الدكتورة نهلة إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن التراث غير المادي هو التراث الشعبي مثل الأمثال والأكلات والسلوك وغيرها .

وأوضحت أن اليونسكو أعلنت ديسمبر الماضي أنه سيكون هناك يوم عالمي للاحتفال بالتراث غير المادي، وسيكون يوم 17 أكتوبر.

وتابعت: “مصر لديها بصمة تراثية تختلف عن الآخرين، وبصمة مصر واضحة في التراث الثقافي غير المادي”.