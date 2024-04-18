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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 18 كسر حاجز الـ2700 جنيه.. تطورات جديدة في أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين في شراء الشبكة لمتابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين لمعرفة كافة مستجدات أسعار الذهب على مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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وسط المخاوف من توترات الشرق الأوسط.. الذهب يرتفع عالمياً

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انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم الخميس| فيديو


ويتابع المستثمرين أيضا  أسعار الذهب على مدار التعاملات اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

أسعار الذهب 


ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .


وسجلت أسعار الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة في السوق حوالي 3250 جنيها فيما كسر سعر عيار 18 حجاز ال 2700 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

 
وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3714 جنيها.

- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 21 حوالي 3250 جنيها.

- فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 حوالي 2786 جنيها.

- بلغت أسعار الذهب عيار 14 يسجل 2167 جنيها.

- سجلت أسعار الجنيه الذهب 26000 جنيه.


سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار الذهب عالميا 


وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب الخميس إذ عززت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الإقبال على الملاذ الآمن، وهو ما محا أثر ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.

و ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وكان سجل الذهب الجمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع يشهد سعر الذهب تذبذب بسبب التأثير المختلف للعوامل المتواجدة حالياً في الأسواق. 

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أسعار الذهب ترتفع عالميا مع تزايد المخاوف من اتساع الصراع بالشرق الأوسط

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الذهب يحوم حول 2400 دولار للأوقية مع تزايد التصعيد بين إيران وإسرائيل



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولار.

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