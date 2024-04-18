نقيب الفلاحين: التغيرات المناخية لها تأثير على المحاصيل عالميا وليس بمصر فقط|فيديو

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التغير المناخي له أضرار كبيرة على جميع الدول وليس مصر فقط ، وهو يؤثر على المحاصيل الزراعية.

وأضاف “أبو صدام”، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر بها تغيرات مستمرة في المناخ، وأن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة لها تأثيرات على قدرة المحصول في النمو والإنتاج.

وتابع نقيب الفلاحين، أن الزراعة عن طريق الصوب الزراعية لها إيجابيات كثيرة على رأسها حماية المحصول الزراعي من التغيرات المناخية.

وأكد أن وزارة الزارعة عليها دور كبير في الفترة المقبلة بشأن التوعية والإرشاد للفلاح مع تنامي ظاهرة التغيرات المناخية.