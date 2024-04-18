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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوافل التعليمية تجوب المدارس وتكثيف المتابعات الميدانية بالوادي الجديد

قوافل تعليميه
قوافل تعليميه

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، القوافل التعليمية التي تنظمها المديرية بجميع الإدارات التعليمية بالاستعانة بصفوة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد التعليمية.

 وذلك فى إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتنفيذ مراجعات نهائية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة وخاصة بالمناطق النائية؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية.

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وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، على تكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة بجميع الادارات التعليمية  للاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.


وشدد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على الجميع بضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات والبحث والحلول العاجلة وبما يضمن سير العملية التعليمية بكل انضباط ودقة.

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