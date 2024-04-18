تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات مسجد الأقصى

قام عشرات المستوطنون الإسرائيليون، اليوم الخميس، بإقتحام المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ، قالت محافظة القدس، إن نحو 225 مستعمرا اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس حتى اليوم الخميس، (40) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم فتاتان، بالإضافة إلى أطفال ومعتقلين سابقين.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وبيت لحم، وأريحا، والخليل، والقدس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، كما هدم الاحتلال يوم أمس منزلين للمعتقلين محمد وأحمد زيدات من بلدة بني نعيم بالخليل، وهما معتقلان من شهر يناير الماضي.