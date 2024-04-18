وصول طائرتي مساعدات لصالح قطاع غزة إلى مطار العريش الدولي

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الخميس طائرتين من بلجيكا وقطر تحملان مساعدات لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.



وقال مسئول بمطار العريش الدولي - في تصريح صحفي - إن الطائرة الأولى بلجيكية وتحمل على متنها 530 طنا من الخيام والمواد الإغاثية من منظمة الغداء العالمية، والطائرة الثانية من قطر وتحمل على متنها 26 طنا من المواد الغذائية والدقيق.



وأضاف المصدر أنه تم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وأوضح أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 750 طائرة منها 610 طائرات مساعدات ، 140 طائرة وفود دولية.