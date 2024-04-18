تفعيل لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات بالدقهلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات

تواصلت أعمال تفعيل لجان المرور علي مصانع تدوير المخلفات بنطاق المحافظه برئاسة وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمركبات وإدارة الصحة والسلامة المهنية.

وأوضح الدكتور" أيمن مختار" محافظ الدقهلية ان لجان المرور تقوم بمتابعة سير العمل بالمصانع للوقوف علي اداء الشركه المصريه لتدوير المخلفات ومدي التزامها ببنود التعاقد المبرم بين المحافظة والشركة.

وقال "مختار" إن محافظة الدقهلية رائدة في مجال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية بتنفيذ مصانع تدوير تستقبل شهريا 3500 طن مخلفات بلديه ويجري حاليا اعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات ببلقاس ضمن مشروعات تنقيه مصرف كتشنر بالمشاركة بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية وبدعم من بنك الإعمار الأوروبي.

وأضاف" مختار" أنه يوجد عدد ( 5 ) مصانع تدوير مخلفات بلديه بنطاق المحافظه تقدم خدمات المعالجه والتدوير المخلفات البلدية ونقلها والتخلص الأمن منها بالمدفن الصحي الهندسي بقلابشو.

وأوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أنه تم التنسيق مع المهندس خالد جلال مدير عام المركبات و مسئولي السلامة والصحة بالمحافظة وبمشاركة المهندس ابراهيم النجار وكيل اداره المخلفات والدكتوره هدير فريد مدير اداره التخطيط والدعم الفني بوحده الاداره المتكامله وابو المكارم علي بإدارة الرصد حيث قامت لجنة التفتيش المفاجئ لمتابعة أداء الشركة المصرية لتدوير المخلفات بمصنع سندوب ومدي الالتزام ببنود العقد المبرم مع المحافظه حيث تبين استقبال المصنع اليوم 1560طن مخلفات بلديه وتم نقل 750 طن مرفوضات من الموقع الي اماكن التخلص الآمن بالمدفن الهندسي بقلابشو وتم نقل 130 طن ار دي اف ( الوقود البديل ) الي مصانع الاسمنت بحلوان.

ووجه "مختار" بتكثيف اعمال نقل المفروضات من الموقع ونقل تراكمات النصف مفروم من داخل الموقع و انتظام اعمال التدوير والمعالجه لكافه مدخلات المصنع من المخلفات البلديه.

جدير بالذكر أن مصنع سندوب لتدوير المخلفات بطاقه استيعابيه 1200 طن يوميا يستقبل المخلفات من أحياء شرق وغرب ومركز المنصوره والوحدات المحليه طلخا و بني عبيد ودكرنس وشربين ونبروه ومحله الدمنه.



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