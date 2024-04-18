المشدد 3 سنوات للمتهمين بإشعال النيران في غرفة شخص بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لـ 3 متهمين منهم كهربائي سيارات و2 حلوانية، لاتهامهم بإشعال النيران بغرفة ملك شخص بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9056 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1720 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ه م"، 20 سنة، و"يوسف م ع"، مخلي سبيله، و"عبد الرحمن خ ف"، هارب، و"محمد ن ع"، و"محمد ا م"، و"فارس م ع" ، وضعوا النار عمداً بالغرفة المملوكة للمجنى عليه أحمد سلامة محمد مصطفى بأن قاموا بسكب المادة المعجلة للاشتعال - محل الوصف التالي - وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف مضرماً به النيران فبدت آثارها الواردة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا مادة معجلة للاشتعال "جازولين" مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.