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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11.6 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة في أسيوط بخطة 2024/2023

صدى البلد

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسيوط خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024 تبلغ 11.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 45% عن خطة 2022 /2023، لتنفيذ 478 مشروعًا تنمويا بالمحافظة، موضحة أن الخطة تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر المُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية.

وأشار تقرير وزارة التخطيط فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة أسيوط بخطة عام 2023 /2024 إلى توجيه استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه لقطاع النقل بنسبة 35%، يليه قطاع البترول بقيمة 2.5 مليار جنيه بنسبة 22%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1.8 مليار جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان مليار جنيه بنسبة 9%، وقطاع التعليم العالي 971 مليون جنيه بنسبة 8%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 11%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة أسيوط 150 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.4 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منها 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 4 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 4 وحدات اجتماعية، 35 مجمع خدمات زراعية، 39 نقطة إسعاف، 118 وحدة صحية، 4 مستشفيات مركزية، 1226 فصلا دراسيا، 164 مدرسة، 7 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 42 محطة مياه شرب، 149 مشروع صرف صحي، 11 محطات معالجة، 146 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 82 مركز شباب، 35 مجمع خدمات حكومية، 94 مكتب بريد، 33 نقطة شرطة، إلى جانب تأهيل وتبطين ترع بطول (223 كم)، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 314 كم، إنشاء 171 كوبري ري، 146 مشروع كهرباء توصيل شبكة الغاز الطبيعي.

ولفت التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 63 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة أسيوط وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 709.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 275 مشروعا في مجال التنمية المحلية منها استكمال إنشاء مصنع المخلفات الصلبة ورصف طرق داخلية بالمحافظة.

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