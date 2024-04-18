قافلة طبية تخدم 170 مواطنًا بقرية الحمراوين في القصير البحر الأحمر

نظمت الشؤون الصحية بوحدة الحمراوين قافلة طبية استجابة لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف السيد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير.

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير بتأكيد على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح القافلة الطبية. وقد أدت هذه الجهود إلى إجراء الكشف الطبي على 170 مواطن خلال يومين.

تأتي هذه القافلة الطبية في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، وتعكس التزامها بتحقيق مبادرة "100 مليون صحة"، والتي تهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع الفئات الاجتماعية.

شهدت القافلة الطبية استجابة إيجابية من قبل سكان قرية الحمراوين، حيث أبدوا امتنانهم للجهود المبذولة لتوفير الخدمات الطبية المجانية والمتخصصة في مجال الكشف الطبي.

بعدما قدّمت القافلة الطبية خدماتها لـ170 مواطنًا، تأكدت جهود السلطات المحلية في تنظيم وتنفيذ الفعاليات الصحية. بذلك، تسعى الحكومة لتحسين الصحة العامة وضمان توفير الرعاية الطبية لجميع فئات المجتمع.