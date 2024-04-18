تحطم طائرة تقل مسئولين كينيين بالجيش بمنطقة كابين.. واجتماع طارئ لـ"الدفاع"

عقد مجلس الدفاع الكيني اليوم الخميس 18 أبريل 2024 اجتماعا طارئا بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية في منطقة كابين بشرق ماركويت.

وقالت صحيفة "ستار" الكينية نقلا عن مصادر أنه تمت الدعوة إلى الاجتماع لتقييم الوضع بعد سقوط المروحية والإدلاء ببيان للبلاد، ويرأس المجلس وزير الدفاع الكيني عدن دوالي، ولكن نائب رئيس قوات الدفاع غير حاضرا في الاجتماع.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأعضاء الآخرون هم قائد قوات الدفاع الكينية والقادة الثلاثة لقوات الدفاع والأمين الرئيسي في الوزارة المسؤولة عن الدفاع.

مجلس الدفاع هو أعلى هيئة لصنع القرار تشارك في الإدارة اليومية لقوات الدفاع الكينية.

وكانت مروحية هيوي التابعة للقوات الجوية الكينية قد أقلعت من مدرسة ابتدائية محلية عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران.

ويقال إن المروحية كانت تقل 12 شخصا بينهم ضباط برتبة جنرال عندما سقطت، وأفاد شهود عيان إن النيران اشتعلت فيها بعد تحطمها.

وأوضح ضباط آخرون إنه كان هناك ناج واحد فقط يعتقد أنه مصور وتم تطويق المنطقة بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

وقالت الشرطة الكينية في البداية إن خمسة ضباط لقوا حتفهم ونجا ثلاثة.