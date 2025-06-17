بحجم شاشة كبيرة .. iQOO تقلب الأسواق بـ تابلت رائد لعشاق الألعاب فقط

زعم تسريبٌ ظهر في مايو أن iQOO ستطلق جهازًا لوحيًا صغيرًا للألعاب في النصف الثاني من عام 2025. وإليك أهم التسريبات الرئيسية للجهاز .

مواصفات جهاز iQOO اللوحي للألعاب

أشارت التسريبات إلى أن جهاز iQOO اللوحي المخصص للألعاب

يعد مُصمم لفئة الألعاب عالية الأداء و من المتوقع أن يتميز الجهاز بشاشة LCD مُخصصة بقياس 8.35 بوصة، تدعم دقة 3K+ ومعدل تحديث فائق.



يشير التسريب إلى أنه بينما يُتوقع إطلاقه في النصف الثاني من العام، من غير المرجح أن يضم معالجَي Snapdragon 8 Elite 2 أو Dimensity 9500، المتوقع إطلاقهما في سبتمبر من هذا العام.



داخليًا، يُقال إن النموذج الهندسي الأولي سيعتمد إما معالج Snapdragon 8 Elite أو شريحة Dimensity 9400+ ، مما يُشير إلى أداءٍ يُضاهي أداء الأجهزة الرائدة.

على الجانب الآخر يُطرح الجهاز كجهاز لوحي خفيف الوزن مُخصص للألعاب وفي المقابل، لا يزال في مراحل التطوير الأولى، ولم تُحدد مواصفاته المادية بعد ومن المتوقع أن ينافس الجهاز أجهزة مثل Lenovo Legion Y700 (الجيل الرابع) ، و Red Magic Gaming Tablet 3 Pro ، وRed Magic K Pad القادم . وبينما يحتوي جهاز Redmi على معالج Dimensity 9400+، فإن جهازي Lenovo وRed Magic اللوحيين مزودان بمعالج Snapdragon 8 Elite.

من المتوقع أن تكشف iQOO عن هاتفي iQOO 15 وiQOO 15 Pro بنهاية سبتمبر أو أكتوبر في الصين. ولم يتضح بعد ما إذا كان جهازها اللوحي المخصص للألعاب سيُطرح مع سلسلة iQOO 15 أو قبل ذلك.