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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ سيدة متضررة من تراكم مياه صرف بمنزلها بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

فى إستجابة سريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع شكوى إحدى المواطنات بمنطقة خور عواضه أثناء جولته الميدانية بالمنطقة لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة ، والتى تتضرر فيها من وجود طفح للمياه داخل منزلها توجه اللواء أشرف عطية على الفور لمنزل السيدة برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى حيث كلف المحافظ بتوجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل .

ووجه المحافظ إلى مع سرعة وضع حل عاجل للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل ، وتوفير حياة آمنة لأفراد الأسرة المقيمة حفاظاً على سلامتهم من أى أضرار .

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