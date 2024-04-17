بحضور وفد السفارة الأسترالية.. خدمات توعية قنصيلية والتعريف ببرامج المنح الدراسية في أسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد لقاء مع وفد سفارة دولة أستراليا الصديقة والذى ضم كل من إستر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة ، وفرح آدم الباحثة السياسية والإقتصادية بالسفارة ، بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة وذلك ضمن سلسلة الإجتماعات التمهيدية التى يعقدها الوفد مع المسئولين بالمحافظة ، ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى والصحة لتقديم خدمات توعية قنصيلية ، والتعريف ببرامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير .

وأيضاً برامج الدعم المباشر للسفارة الأسترالية لتنفيذ مشروعات ناجحة في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية من خلال جمعيات معتمدة ومشهرة تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعى ، ويكون لها تأثير مباشر على المجتمعات المحلية ، مع التأكيد على عقد مسئولى المحافظة لإجتماعات توعية مع ممثلى الجمعيات بأسوان للتعريف بالمزايا المتنوعة التى تقدمها السفارة الأسترالية .

الصديقة

ويأتى ذلك فى إطار الإهتمام المتواصل بإستقبال كافة الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولى أو المحلى لإستعراض كافة المقومات الطبيعية والإستثمارية والسياحية التى تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة .

ومن جانبها إستعرضت الدكتورة غادة أبو زيد أطر ومجالات التعاون المتنوعة ، فضلاً عن المقومات الإقتصادية والسياحية والإستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان ، وخاصة أنها تتميز بتنوع فى المنتج السياحى مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمى ، وإستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية ، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة ، والمناطق اللوجستية المتعددة التى تساهم فى زيادة حركة التصدير للأسواق الأفريقية فى ظل توافر البنية التحتية المتكاملة من مطارات ومؤانى وطرق دولية ، والقطار السريع .

وأكدت نائب المحافظ على أهمية زيادة الحركة للأفواج السياحية الأسترالية للإستمتاع بالبانواراما الجمالية والطقس المعتدل والطبيعة الخلابة والساحرة التى تمتلكها عروس المشاتى ، والمعالم والمناطق الأثرية والسياحية المتنوعة .