كشف الاعلامي محمد فاروق عن إصابة حارس مرمي البنك الاهلي محمد أبو جبل عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاوق : البنك الأهلي يُعلن إصابة أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي

علي الجانب الاخر يذكر ان وقع حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، وحارس نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، ضحية رامز جلال اليوم ببرنامجه "رامز جاب من الآخر" المذاع عبر قناة" ام بي سي مصر" اليوم الثلاثاء.

رد محمد أبو جبل حارس نادي البنك الأهلي، على سؤال رامز جلال مين حارس مرمى مصر الأول فجاوب عليه قائلا : «أنا حارس مصر الأول ..وشرف لأي حد أنه يروح النادي الأهلي».