لدينا رصد كامل.. تحذير عاجل من الحكومة بشأن الأسعار.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم التعامل مع المخالفات والتجاوزات في أسعار السلع في إطار القانون بكل حسم.

ووجه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الشكر للأجهزة الرقابية لالتزامهم بإجراءات الرقابة على الأسواق.

وأضاف: "لدينا رصد للمحلات، ولدينا رصد كامل لـ300 سلعة وسنصل لـ 1000 سلعة خلال الفترة المقبلة، ولدينا رصد في كل المحافظات، وبعض المحافظات النائية مازالت أسعارها أعلى من متوسطات الأسعار في المحافظات الأخرى".

وتابع رئيس الوزراء: "على المواطن إبلاغنا بالأماكن التي تبيع بأسعار أغلى من المتوسطات المعروفة لاتخاذ الإجراء القانوني ضدها فورا".