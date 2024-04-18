انخفاض الأسعار مستمر.. غرفة الصناعات الغذائية تزف بشرى للمواطنين

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه لم يحدث نقص في السلع على مدار السنوات الماضية، بالرغم من أزمة كورونا، والازمات الاقتصادية.

وقال أشرف الجزايرلي، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أن الاسعار ستنخفض خاصة بعد جذب الإستثمارات، وحدوث انخفاض في أسعار العملة الأجنبية.

وتابع رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي وفر كل ما يلزم للصناعات الغذائية، خاصة أنه أصبح لدينا وفرة في الخامات، مما سيؤدي إلى استمرار الإنخفاض في الأسعار، ووجود وفرة في المعروض.