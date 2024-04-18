انخفاض 25%.. بشرى سارة بشأن أسعار الخبز السياحي

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة،أن أسعار الدقيق انخفضت بنسبة 25%، مشثيرا إلى أنه بدءا من الإسبوع القادم سيتم العمل على ضبط أسعار الخبز.

وقال خالد فكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الرغيف الـ 80 جرام بـ 1.5 جنيه و الـ 40 جرام بـ 75 قرشًا، ورغيف الخبز وزن 60 أو 70 جرام سيكون سعره جنيه واحد.

وتابع سكرتير شعبة المخابز بغرفة القاهرة، أنه تم حث أصحاب المخابز السياحية بضرورة دعم المواطن والدولة والالتزام بتخفيض أسعار الخبز السياحي والحفاظ على أوزان رغيف خبز السياحي.