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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

انخفاض.. مفاجأة سارة عن أسعار الخبز السياحي بالأسواق

صدى البلد

أكد خالد فكري سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أنه هناك انخفاضا في أسعار الخبز السياحي وهناك استقرارا في أسعار الدقيق.

 

محافظ قنا: خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%

تموين قنا يشن حملات على المخابز السياحية لمتابعة تخفيض أسعار الخبز

وقال خالد فكري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" رغيف الخبز السياحي وزن 90 جرام  سعره سيكون  بـ 1.5 جنيه،  ورغيف الخبز وزن 60 أو 70 جرام سيكون سعره جنيه واحد وهذا مع مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف خالد فكري :" كان هناك اجتماع بين شعبة المخابز وبعض أصحاب المخابز ومسؤولين بوزارة التموين من اجل العمل على خفض أسعار الخبز السياحي خاصة مع توافر الدقيق وانخفاض أسعاره ".

لفت خالد فكري :" تم حث أصحاب المخابز السياحية بضرورة دعم المواطن والدولة والالتزام بتخفيض أسعار الخبز السياحي والحفاظ على أوزان رغيف خبز السياحي ".

 

خفض أسعار الخبز السياحي بقنا 

وفي سياق متصل، أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر فى الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحى.

أضاف الداودى، بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض أسعار الخبز بنسبة ٤٠%"الفينو و العيش البلدى السياحى".

 

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