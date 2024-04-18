محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء في وفاة والد مديرة الإدارة الهندسية

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واجب العزاء والمواساة للمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية بالديوان العام في وفاة والد سيادتها وذلك بمسقط رأسه بقرية ميت الفرماوي التابعة لرئاسة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وتقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية ومديرو الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام بخالص العزاء والمواساة لمديره الإدارة الهندسية في وفاة والدها الكريم.

ومن جانبها أعربت مديرة الادارة الهندسية بالديوان العام عن امتنانها وتقديرها لمحافظ الشرقية لقيامه بأداء واجب العزاء والمواساة في وفاة والدها كلفتة إنسانية تدلل على قوة ومتانة العلاقة بين محافظ الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي.

كما نعى محافظ الشرقية ببالغ الحزن والأسى وفاه المغفور له بإذن الله والد ماجدة وجدي بإدارة البوابة الالكترونية بالديوان العام والذي وافته المنيه اليوم.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم داعيا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق المحافظ في تأديه واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من روساء المراكز والمدن والاحياء ومديرو المديريات الخدمية والادارات العامة والنوعية بالديوان العام.