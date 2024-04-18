محافظ الشرقية: تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إنه تم تحصين 362 ألفًا و595 رأس ماشية ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 19 مارس الماضي.



وأكد المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.



ووجه بتكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز؛ للوقاية من مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



من جانبه..قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم محمد متولي إنه تم تحصين 183 ألفا و597 رأس ماشـية للوقاية من الحمى القلاعية، و187 ألفا و988 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل 6676 رأس ماشية.



وأضاف أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 2211 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى؛ لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.



وأشار إلى أن لجان التحصين باشرت عملها بالمقار المعدة لها أو بالانتقال للمربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات؛ تيسيرًا على المربين، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين؛ لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.