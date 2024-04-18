وزير الاتصالات: الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالفكر الإبداعي والأداء الابتكاري

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مناخ ابتكاري وتحفز الإبداع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم /الخميس/، على هامش ختام البطولة الدولية للبرمجة في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين، والتي تقام بالأقصر في الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2024، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال " طلعت" إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح القاسم المشترك للنهضة الحقيقية، وإنه لا يمكن لأي صناعة أن تحقق نهضة ونموا بدون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الوزارة ركيزتها دعم الإبداع والفكر الخلاق والأداء الابتكاري.



وأضاف " طلعت" أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكبر القطاعات نمواً في الدولة المصرية التي تعتمد علي التكنولوجيا من خلال حتمية الارتكاز على التكنولوجيا لتحقيق التنمية والنهضة، حيث القطاع شهد نموًا كبيراً خلال خمس سنوات بمعدل 16٪ .



وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إقامة هذه المسابقة الدولية على أرض الأقصر بصبغة عالمية وحضور كبير من مختلف أنحاء العالم، أمر غاية في الأهمية وله مردود إيجابي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



من جانبه، أشاد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع أجهزة الدولة المصرية لإنجاح ذلك الحدث العالمي الذي يربط التاريخ بالمستقبل على أرض الأقصر الساحرة.



وتوجه " عبد الغفار" بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للبطولة الدولية؛ ما يعكس اهتمامه بدعم الإبداع والابتكار بكل ما يحقق أهداف التنمية المستدامة.