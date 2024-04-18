صندوق النقد الدولي: انحسار التضخم في مصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم في مصر بشكل تدريجي مع انحسار شح النقد الأجنبي وفي ظل ترسخ تشديد السياسة النقدية.

وقال الصندوق في تقرير له إنه على الرغم من قيام السلطات المصرية بتشديد السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري لخفض التضخم، فقد تكون ثمة حاجة لمزيد من إجراءات التشديد.

وقال الصندوق إن مصر كانت الوحيدة في المنطقة التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس منذ أكتوبر عام 2023.

وكان قال مسؤول بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.

وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: "نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها".

وقالت كريستالينا غورغييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، إنه في بعض الحالات قد يكون من الضروري التدخل من الحكومة المصرية في تحركات الجنيه.