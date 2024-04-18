عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطة طوارئ وتنسيق دولي.. هكذا أدارت مصر الحركة الجوية ليلة النزاع الإيراني

المراقبة الجوية
المراقبة الجوية

نظمت وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، لقاء صحفيا جمع محرري وزارة الطيران المدني، وقيادات الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، للحديث حول منظومة الملاحة الجوية ودورها في إدارة الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري خاصة في ظل الظروف الطارئة، وتحديدا ما عاشته مصر ليلة النزاع الإيراني وغلق الأجواء بعدد من دول الجوار.

 

حضر اللقاء الإعلامي، كل من الكابتن إيهاب محي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدي الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، والكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بالشركة، والكابتن محمد مصطفى مدير عام مراقبة المنطقة بالشركة.

 

وفي بداية اللقاء تم تسليط الضوء على أهمية منظومة المراقبة الجوية والمختصة بإدارة وتأمين وتشهيل الحركة الجوية للطائرات العابرة بالمجال الجوي المصري والطائرات المقلعة والهابطة بكافة المطارات المصرية وذلك من خلال وحداتها، المختلفة ومواقعها التشغيلية؛ والمتمثلة في: أبراج المراقبة الجوية بالمطارات المصرية: والتي تتولي تأمين حركة الإقلاع والهبوط بمطارات الجمهورية سواء رحلات دولية أو داخلية وكذلك تامين التحركات على أرض المطار بين الطائرات وبعضها وكذلك مع أى عائق ثابت او متحرك.

 

أما وحدة الاقتراب: فهى المسؤولة على إدارة الحركة وتحقيق الفواصل الأفقية والراسية بين الطائرات في دوائر الاقتراب الخاصة بكل مطار وهي مرحلة وسطية بين وحده البرج ووحدة مراقبة المنطقة؛ وتعد وحدة مراقبة المنطقة: هى المسئولة عن استلام وتسليم وإدارة الحركة الجوية بالتنسيق مع المجالات الجوية الملاحية المجاورة وذلك من خلال مسارات جوية  محددة مسبقاً ومعلنة بدليل الطيران المدنى المصرى.

 

حيث أوضح الكابتن إيهاب محي رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية دور  قطاع المراقبة الجوية في تنظيم وإدارة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصري، بما يضمن الفصل بين الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، بما يعزز التحكم ويكفل تنظيم وسلامة حركة الملاحة الجوية وتحسين التدفق الآمن والمنظم والسريع لحركة المرور في المجال الجوي، ويتم التحكم والإشراف على الطائرات المغادرة والهبوط، وكذلك أثناء الرحلة عن طريق توجيه الطائرات على ارتفاعات ومسارات محددة.

 

وأشار محي الدين إلى أن وزارة الطيران المدني قامت على الفور بالتنسيق والتعامل بشكل فوري وسريع مع هذا الموقف الاستثنائي يوم السبت الماضي والذي شهد إغلاق المجالات الجوية لبعض الدول المجاورة  بسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة خلال هذا اليوم ؛ حيث تم التنسيق والتعاون الفعال مع جميع الجهات المعنية بالدولة، مضيفًا أنه منذ بداية هذا الموقف الطارئ، كان هناك متابعة مستمرة من جانب وزارة الطيران المدني الحركة الجوية وإدارة المجال الجوي المصري خاصة في ضوء ارتفاع معدلات التشغيل وزيادة أعداد الطائرات بالمجال الجوي المصري، حيث شهدت الحركة الجوية استيعاب حركة الطيران الكثيفة غير المسبوقة، التي بلغت لأكثر من ضعف العدد المخطط في الأحوال العادية.

 

ومن جانبه أكد الكابتن أسامة عطا رئيس قطاع المراقبة الجوية بأن وزارة الطيران المدني تحرص على مواصلة وتحديث جميع أنظمة شركة الملاحة الجوية والاستعداد الدائم لمجابهه المتغيرات التشغيلية، حيث ورد اتصال إلى وحدة المراقبة وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية في ضوء اتخاذ كافة الإجراءات التشغيلية، والمتمثلة في التعامل الفوري من خلال تفعيل خطة طوارئ مُعدة مسبقًا والتي منها التنسيق مع المجال الجوي السعودي على تبادل الحركة في هذا الظرف الاستثنائي، لاستيعاب كافة الحركة المتوقعة نتيجة للغلق الجوي لبعض الدول المجاورة لضمان سلامة وتسهيل الطيران؛ هذا بالإضافة إلى احتواء تأثيرات زيادة الحركة الجوية واستيعاب أكبر حركة جوية ممكنة وافدة للأجواء المصرية من إقليم الطيران الأوروبي والمتجهة شرقًا خلال تلك الفترة، كما تم توجيه الطائرات المختلفة القادمة من أوروبا، والمتجهة إلى دول الخليج والشرق الأقصى والعكس إلى المسارات المختلفة، حيث تم متابعتها حتى عبور الأجواء المصرية ودخولها المجال الجوي السعودي لتنطلق من وجهاتها.

 

ومن جانبه أشار الكابتن محمد مصطفى مدير عام مراقبة المنطقة إلى أن منظومة المراقبة والملاحة الجوية تمتلك العديد من الكوادر المصرية المدربة والمتميزة ممثلة في أطقم المراقبين الجويين لدورهم الفعال في تأمين الحركة الجوية خاصة مع كثافة الحركة الجوية وفقًا لمعايير الأمن والسلامة المتبعة دوليًا، وهو ما أكدته إشادة العديد من الكيانات والهيئات الدولية، ومنها إشادة اليوروكنترول (هيئة السلامة والأمان الأوروبية) والتي أشادت بكفاءة منظومة الملاحة الجوية المصرية وقدرتها على التنسيق الفوري بين إقليمي الطيران المصري والسعودي  لقيامهم بالعمل بشكل متكامل واحترافي في إدارة الحركة الجوية بدقة عالية خلال تلك الظروف الاستثنائية وتقديم أوجه الدعم اللازمة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 180 ألف جنيه| بشرى سارة للموظفين.. ماذا ينتظرهم بعد زيادة مرتب مارس؟

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

رأس جميلة| تفاصيل مشروع السعودية السياحي في شرم الشيخ.. ينعش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات

لن تصدق عينيك.. السبب الحقيقي وراء عاصفة وأمطار الإمارات

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

ترشيحاتنا

مفاجأة| مصر الثانية إفريقيّا في عدد الأثرياء.. تضم 16 ألف مليونير و7 مليارديرات

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية قرارات دولية لا يد له فيها

«معنى التاجر الصدوق ومنزلته».. ننشر موضوع خطبة ثاني جمعة من شهر شوال 

كانت رايحة الدرس.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء فتاة الصف

مدرب بايرن ميونيخ يشعر بالارتياح بعد إقصاء أرسنال.. ورقم تاريخي جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج مسلسل المعلم: مصطفى شعبان فنان مثقف وهذا ما يميزه

سر المحلات .. طريقة عمل الكبدة البانيه

كواليس محاكمة الشحات| 11 شاهدا يحسمون قضية لاعب الأهلي مع الشيبي..من هم؟

جاكيت جلد.. ريم سامي تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة جريئة|شاهد

فيديو

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

تدريس التسامح مع المـ.ثـ.لية في مدرسة بالقاهرة.. تحرك عاجل من وزارة التعليم

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ