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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين في الخطارة بأسوان

صدى البلد

أسفر حادث تصادم سيارتين بمنطقة الخطارة شمال أسوان عن إصابة 14 شخصا، وتم على الفور نقل 10 حالات منهم إلى المستشفى، و4 الآخرون حالاتهم مستقرة.

وضمت قائمة أسماء المصابين كل من أحمد عادل محمد 25 سنة، والذى أصيب بكدمات متفرقة بالوجه، وفاطمة الطاهر محمد 43 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالقدم اليمني، وسيده حسن خليفه 45 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالقدم اليسرى ، ومحمود النادي عبدالعال 28 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالقدم اليسري، وإيمان علي عبدالعظيم 40 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح متفرقة بالجسم، ورحاب سيد عبدالحفيظ 29 سنة، والتى أصيبت بكدمات وجروح متفرقة بالساقين، وحمزة حسين على  42 سنة، والذى أصيب بجرح بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسم. 

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حادث 

كما أصيب أحمد محمد حمدن الله 27 سنة، والذى أصيبت بجرح قطعي بالفم والرأس، وأحمد عبدالله أحمد 35 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وسعد صالح الحاج 67 سنة، والذى أصيب اشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح متفرقة.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

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