طارق النھري: شاركت في إطفاء استديو الأھرام وبكيت لھذا السبب

تحدث الفنان الكبير طارق النهري عن حريق استديو الأھرام الذي اشتعل خلال شهر رمضان الماضي أثناء تصوير حلقات مسلسل المعلم.

وقال طارق النهري خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة "الحياة" إنه شارك في إطفاء النيران المشتعلة حيث أن النار كانت تبعد عنه مسافة نصف متر فقط.

الدفاع المدنى

وكشفت طارق النهري صعوبة دخول عربات المطافي للاستوديو قائلا: "العربيات كانت بتطفي 7 عمارات جنب الأستديو والطرق داخل الاستوديو ضيقة جدا والعربيات لم تقدر على الوصول للداخل ورجال المطافى والدفاع المدنى كانوا يستخدمون الخراطيم لإخماد الحريق.

وأوضح طارق النهري حالته خلال الحريق قائلا: "صعبت علي نفسي وعيطت لأن استوديو الأهرام دا بيتي واتحول لنار حمراء".

وأشار الفنان طارق النهري إلى أن حريق استوديو الأهرام أربك فريق عمل مسلسل المعلم أثناء استكمال التصوير.

