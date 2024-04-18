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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المخابز: جميع الأفران ملتزمة بالأسعار الجديدة للعيش البلدي والفينو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه مع تراجع الأسعار اتفقوا على عقد اجتماع لخفض سعر الخبز الحر.

وأضاف عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «أون»،:"وصلنا لرؤية إن في رغيف 80 جرام كان بيتباع بـ2 جنيه، بقى بيتباع بـ جنيه ونصف، ورغيف 40 جرام بـ 75 قرشًا، والـ25 جرامًا بـ50 قرشًا، الفنيو 35 جرامًا سعره جنيه بدلًا من جنيه ونصف، والـ70 جرامًا 150 قرشًا".

وتابع عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: “نلتزم في كل مخابز جمهورية مصر العربية، بدءا من يوم الأحد بالأسعار والأوزان المشار إليها”.

عبدالله غراب شعبة المخابز الاتحاد العام للغرف التجارية سعر الخبز الخبز الحر

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