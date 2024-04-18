بيع السلع المهملة بالجمارك.. الحكومة تحسم الجدل

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، حقيقة تعامل "الجمارك المصرية"، مع البضائع التي لا تزال هناك.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن الحكومة وفرت سيولة دولارية للإفراج عن السلع، بأكثر من 8 مليارات ولكن لوحظ أن هناك بعض السلع متروكة في الجمارك، ولم يقم أصحابها باتمام استلامها.



وتابع أنه يحق طبقا للقانون للجمارك المصرية بتحويلها للمهمل، وبيعها من قبل الجمارك المصرية، قائلا: أي صفقات جديدة يتم الإعلان عنها بكل شفافية.



وأشار إلى أن "الحكومة لديها عروض لفرص استثمارية كبيرة والحكومة تقوم بدراستها، ولدينا مجموعة مشكلة من القانونيين والفنيين لدراسة كافة العروض المقدمة".



وواصل: "سيتم الإعلان تباعًا عن أي صفقات جديدة، والدولة حريصة على جذب الاسثمارات الأجنبية ونحن نطمئن المواطن أنه سيتم تجاوز كافة الصعوبات الاقتصادية".