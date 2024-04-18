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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة: مفيش تاجر محتكر سلعة بسبب زيادة المعروض

رئيس شعبة الخضروات
رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن انخفاض الأسعار للخضراوات أو الفاكهة متوقف على آليات العرض والطلب.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"،: "الأسعار نزلت بشكل ملحوظ وعندنا البصل وصل سعره من 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو، البطاطس وصل سعرها إلى 14 جنيهًا، الطماطم سعرها بحد أقصى 10 جنيهات للكيلو".


وتابع: "عندنا إتاحة كبيرة في المنتجات الزراعية، وده أكيد هيساعد في خفض أسعارها" لافتًا إلى أن آليات العرض والطلب وفقًا لأسعار استرشادية ساعد على الكثير من ضبط الأسعار، ويخلي في شفافية ويزود وعي المواطن اللي لو لو تاجر رفع سعر سلعة إحنا بنقوله بلاش تشتريها منه وشوف واحد غيره".


وحول السر وراء ارتفاع الأسعار مقارنة من بيعها من قبل الفلاح وصولًا إلى المواطن، أوضح أن الحلقات الوسيطة هي السبب، مرددًا: "بنحاول نقلل من الحلقات الوسيطة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها، ولكن في ظل المعروض من الإنتاج إحنا بنتوسع في المشروعات الزراعية، مما ينعكس على المواطن وضبط مسألة الأسعار".


وواصل: "مبقاش عندي احتكار، وعندي معروض أكبر وده هيساعدني في وجود منافسة واللي بعدها هتقل الأسعار بالضرورة".

حاتم النجيب شعبة الخضر والفاكهة الغرف التجارية الطماطم البطاطس

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