مسؤول بالبنك المركزي: جهودنا نجحت في القضاء على السوق السوداء

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الدولة المصرية لديها التزام بتبني سياسات أكثر مرونة في سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه.

وذكر في تصريحات صحفية له اليوم أن جهود البنك المركزي المصري الأخيرة ساعدت في القضاء على السوق السوداء والتي شهدت تناميا قبل تدخل من جانب السلطات النقدية وإتمام صفقة راس الحكمة مع دولة الإمارات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي مطلع مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف أمام الجنيه ليصعد بمعدل 15% على الأقل بعد تفاقم قيمة العملة الأجنبية لمستويات قياسية في الأسواق الموازية.