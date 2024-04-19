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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، تراجعا في آخر تحديث على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ.

يأتي ذلك بالتزامن مع مؤتمر الحكومة وتصريحات أمس حول أسعار السلع وتوجهاتها لزيادة النقد الأجنبي الفترة المقبلة، مع دعم وتوطين الصناعات.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 40.361 مليار دولار خلال شهر مارس، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير، حسبما أعلن البنك المركزي في بيان له.

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رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 18 أبريل 2024

تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي في بداية تداولات بورصة موسكو

وهبط سعر الدولار في البنوك  بعدما تراجع لنحو قريب من 48 جنيها، ولكن يظل متراجعا من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه، بفارق نحو 275 قرشا.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع.

الدولار 

سعر الدولار في السوق السوداء

 سعر الدولار في السوق السوداء يبحث عنه البعض على مجرك جوجل اليوم،  والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع الشهر الماضي ، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 48.26 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  48.28 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 48.28 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  48.28 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم الملايين يوميا بالبحث عن  سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات ، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الجاري بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023.

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