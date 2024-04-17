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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر وسط المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الدولار وعوائد السندات

صدى البلد

استقرت أسعار  الذهب الأربعاء 17 ابريل بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، إذ عوض الطلب على الملاذات الآمنة الذي تغذيه المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط جزئيا تأثير الضغط الناتج عن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.
             
واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 2381.68 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2397.70 دولار.
             
واستقر الدولار بالقرب من ذروة خمسة أشهر مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. 

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.6591%، وتحوم بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

ارتفاع الدولار أسعار الذهب التعاملات الفورية الخزانة الأميركية الشرق الاوسط العقود الأميركية الآجلة

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