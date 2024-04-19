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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد الحلفاوي يكشف حقيقة طرح جزء ثالث من مسلسل كامل العدد

خالد الحلفاوي
خالد الحلفاوي

رد المخرج خالد الحلفاوي على أنباء احتمالية طرح جزء ثالث من مسلسل "كامل العدد" الذى شارك على مدار عامين في الماراثون الرمضاني. 

وقال خالد الحلفاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي، أنه حتي الأن لم يحسم القرار بشأن وجود جزء ثالث من مسلسل “كامل العدد” أم لا .

واستكمل خالد الحلفاوي حديثه ، قائلا: أن قرار طرح جزء ثالث يعتمد اعتماد كلي على السيناريو الجيد ، معلقا: “السيناريو الأفضل هو الذى يحكم في جميع الأحوال قبل أي اتفاق سيتم لأنه هو العمود”.

وشارك مسلسل كامل العدد٢ ى موسم رمضان الماضي ،  والذى يعتبر استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول حيث قرر القائمون على العمل تصوير جزء جديد بعد النجاح الكبير الذى حققه مع النصف الأول من رمضان 2023.

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

المخرج خالد الحلفاوي أبطال مسلسل كامل العدد بلس1 الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد مسلسلات رمضان2024 كواليس مسلسل كامل العدد٢

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