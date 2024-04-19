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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة المنصورة تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

تصدرت جامعة المنصورة المركز الأول بالمشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار من خلال محو أمية أكثر من 12 ألف دارس ودارسة، ضمن خطة الجامعة لمحو الأمية بمختلف المحافظة.


وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إنَّ لدى الجامعة خطة استراتيجية لمحو الأمية في إطار رؤية مصر 2030، ونستهدف على مستوى محافظة الدقهلية ألا يكون هناك أي مواطن أُمِّي.


وأضاف «خاطر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة القناة «الأولى»: «وضعنا خطة لخدمة المجتمع منذ عام 2019، بإبرام اتفاقية مع هيئة تعليم الكبار على مستوى الجمهورية ومنها فرع الدقهلية، وانبسق عنها خطة للكليات التربوية مثل كليات الآداب والتربية والتربية النوعية والطفولة المبكرة وتربية رياضية».


وتابع: «ألزمنا كل طالب بتعليم 4 مواطنين على مستوى السنوات الأربع، أي تعليم مواطن في كل عام دراسي وبالنهاية لابد من تعليمهم كتكليف حتى يتثنى له الحصول على شهادته الجامعية، ما يستلزم أن يوافي الجامعة بما يفيد من هيئة تعليم الكبار أن كل طالب قام بتعليم ومحو أمية أربعة أشخاص».
 

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