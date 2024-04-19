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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تخطى الـ 90 دولار.. ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط عالميا

صدى البلد

قفزت أسعار النفط عالمياً، اليوم الجمعة، فوق 90 الدولار أمريكي فور ورود أنباء الضربة الإسرائيلية ضد أهداف في إيران، مع ارتفاع خام برنت وسط مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع قد يعرض إمدادات النفط الخام للخطر، حسبما قالت وكالة "بلومبرج".

وشنت إسرائيل هجوماً صاروخياً على إيران، وفق مسؤولين أميركيين وإسرائيل، وذكرت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية أن دوي انفجار سمع، في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وكان تجار النفط يستعدون لرد إسرائيلي على الهجوم "غير المسبوق" الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات بدون طيار، الأسبوع الماضي، مع تصاعد الخطاب بين تل أبيب وطهران، إذ يمثل الشرق الأوسط نحو ثلث إمدادات الخام العالمية.

الشرق الاوسط الصواريخ والطائرات بدون طيار الضربة الإسرائيلية الأسبوع الماضي الإسرائيلية اسعار النفط

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