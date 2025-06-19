مصر للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران.. صور

وقعت شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بروتوكول تعاون مع شركة النيل للطيران وذلك بحضور الدكتور سعد معبد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب التنفيذى واللواء ياسر سعد نائب الرئيس التنفيذى بشركة النيل للطيران، بهدف توريد مجموعة من المنتجات العالمية المعفاة من الرسوم الجمركية التي تقدمها شركة مصر للطيران للأسواق الحرة لبيعها على متن أسطول طائرات شركة النيل للطيران .

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية و توجيهات الدكتور وزير الطيران المدنى والطيار رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران لتحسين تجربة السفر وتوفير خدمات متميزة للركاب.

أكد الطرفان على ترحيبهما بالتعاون المشترك وتطلعهما لتحقيق المزيد من التعاون فى المستقبل و حضر حفل التوقيع لفيف من قيادات الشركتين .

وقد تم توقيع البروتوكول كلا من نسرين جعيصة رئيس قطاع الأسواق الحرة بمصر للطيران واحمد عرابي رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للطيران، هذا و قد قدم الدكتور سعد معبد الشكر لكل القائمين على هذا الجهد و التعاون المشترك بالشركتين و تمنى المزيد من النجاحات لكلا الشركتين .