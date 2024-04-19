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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث تصادم ببنها

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق ببنها بالتصريح بدفن جثة شاب فى حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق بنها المنصورة، عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة المتسببين بالحادث.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة على طريق بنها المنصورة بمحور شرق الرياح التوفيقي بنطاق قرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة، أسفرت عن مصرع الشاب "يونس م ش"، 34 سنة، مقيم منطقة الشموت دائرة مركز بنها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بنها جهات التحقيق المعاينة قوة امنية مديرية أمن القليوبية

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