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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تحويلات مرورية لتوصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلى بمدينة نصر

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ،  تزامناً مع مشروع توصيل الصرف الصحى لأرض المسبك الآلى بجنوب مدينة نصر بداية من مساكن المسبك الآلى وصولاً لمحور شنزو آبى على ثلاث مراحل يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلى بمرحلتين للإتجاه القادم من محور شنزو آبى.

ويتم تحويل حركة المرور بالإتجاه الآخر وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 20/4/2024.

من جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية توصيل الصرف الصحي مدينة نصر مرور القاهرة

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